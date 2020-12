Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Rauschgift in der Unterhose versteckt

GörlitzGörlitz (ots)

In der Nacht zum Sonntag trafen Bundespolizisten in Görlitz, Landeskronstraße, auf einen der Polizei mehrfach bekannten Mann. Während die Beamten eine Kontrolle des 29-Jährigen durchführten, bemerkten sie zunächst eine Wölbung in der Hose, welche die Konturen einer Zigarettenschachtel erkennen ließ. Tatsächlich hatte sich der Görlitzer ein Zigarettenpäckchen in die Unterhose gesteckt. Der Grund für das Versteckspiel dürfte wohl in der kristallinen Substanz, die in dem Päckchen zum Vorschein kam, zu finden sein. Letztlich handelte es sich bei der Substanz um Crystal (2,5 Gramm), welches sichergestellt wurde. Der Besitz von Betäubungsmittel wurde angezeigt.

