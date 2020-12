Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Illegalen Arbeitslohn beschlagnahmt

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Am vergangenen Wochenende sind im Ergebnis von Fahndungskontrollen auf der Autobahn bei Ludwigsdorf eine Frau (59) sowie acht Männer (22 bis 38) aus der Ukraine in Gewahrsam genommen worden. Zum kurzfristigen Gewahrsam führte in allen neun Fällen der Verlust des Reiserechtes. Hintergrund dafür war die Aufnahme einer unerlaubten Erwerbstätigkeit. Die männlichen Beschuldigten erklärten beispielsweise, dass sie in Rüsselheim, Mannheim oder Hannover Häuser sanierten. Der dabei illegal erlangte Arbeitslohn konnte zum Teil beschlagnahmt werden (11.500 Euro). Die 59-Jährige gab zu Protokoll, dass sie als Haushaltshilfe in Saarlouis beschäftigt war. Sie musste sich von 3.000 Euro Arbeitsentgelt trennen. Die zuständige Ausländerbehörde hat die ukrainischen Staatsangehörigen inzwischen aus Deutschland ausgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 0 35 81 - 3 62 6 - 61 10

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell