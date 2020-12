Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Tür am Görlitzer Bahnhof beschädigt - wer hat etwas gesehen?

GörlitzGörlitz (ots)

Durch Fremdeinwirkung ist an der Südseite des Görlitzer Bahnhofes eine Tür beschädigt worden. Unbekannte haben dabei möglicherweise Teile eines Handlaufes an einer Flügeltür in der Nähe eines Treppenaufganges abgerissen. In diesem Zusammenhang ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Schaden ist am Donnerstagabend, 10. Dezember 2020, gegen 20.00 Uhr bemerkt worden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, der wird gebeten, sich an die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer

03581 - 3626 - 6110

zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Michael Engler

Telefon: 03581 - 3626 - 0

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell