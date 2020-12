Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Drochtersener Lebensmittelgeschäft ein - Polizei sucht Zeugen

StadeStade (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:45 h sind zwei bisher unbekannte Täter auf das Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Drochterser Straße in Drochtersen gelangt und haben mit einem Gullideckel die Glastür des Eingangs eingeworfen.

So in die Geschäftsräume gelangt wurden dort Tabakwaren und Spirituosen zusammengerafft und entwendet.

Mit der Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in die Dunkelheit.

Der angerichtete Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

