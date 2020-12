Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Täter bedroht 10-Jährigen in Stade mit dem Messer - Polizei sucht Zeugen

StadeStade (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag gegen 12:50 Uhr, hat sich ein 10-jähriger Junge aus Stade auf dem unteren Teil des Schulhofgeländes der Pestalozzischule im Sandersweg an seinem Fahrrad aufgehalten. In der Nähe stand zur der Zeit ein bisher unbekannter Täter mit fünf weiteren männlichen Personen. Der Unbekannte kam dann in Begleitung einer weiteren männlichen Person auf das Opfer zu und forderte diesem aus, stehen zu bleiben. Als das Kind dann mit seinem Fahrrad wegfahren wollte, zog der Unbekannte ein Messer und beschädigte damit die Jacke des Jungen. Dem Opfer gelang es dann aber vom Tatort zu flüchten ohne dass es zu einer weiteren Tatausführung kam. Der 10-Jährige blieb bis auf einen Schrecken unverletzt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170cm groß - männlich - schlank - dunkel braune Haare - ca. 15 Jahre alt - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem braunen Kapuzenpullover, grüner Jacke und einer schwarzen Hose

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und die Angaben zu dem unbekannten Täter und seinen Begleitern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

