Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge und Transporter von Stader Gewerbegelände, Einbrecher in Apensener Waldorfschule

StadeStade (ots)

1. Unbekannte Täter entwenden Werkzeuge und Transporter von Stader Gewerbegelände

Mindestens vier unbekannte Täter sind am späten Dienstagabend zwischen 22:45 h und 23:35 in Stade in der Straße "Am Schwingedeich" über das Tor auf das Gelände eines dortigen Gewerbebetriebes geklettert und haben dann eine Tür zu einer dortigen Lagerhalle aufgebrochen. Daraus konnten sie dann ca. 50 Werkzeuge erbeuten und diesen in einen geparkten Firmenwagen verladen. Nach dem Aufbrechen des Einfahrtstores und gelang es den Unbekannten dann den Mercedes Sprinter samt Inhalt zu entwenden und damit in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der orangene Mercedes Sprinter hat das Kennzeichen STD-GA 210.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Apensener Waldorfschule

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Apensen in der Straße "Auf dem Brink" auf das Gelände der dortigen Waldorfschule gelangt und haben eine Fensterscheibe des Schulgebäudes eingeschlagen. So in das Innere eingestiegen konnten dann diverse Schränke und Schubladen nach brauchbarem Diebesgut durchsucht werden. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell