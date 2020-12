Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Kindertagesstätte, Einbrecher im Alten Land, Nach Küchenbrand Einfamilienhaus unbewohnbar

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

StadeStade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Kindertagesstätte

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen kurz vor Mitternacht und 00:30 h in Buxtehude im Rotkäppchenweg nach dem Eintreten eines Fensters in das Innere der dortigen Kindertagesstätte eingestiegen und haben mehrere Schränke nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher im Alten Land

Zwischen Freitag, den 04.12., 14:00 h und Montagabend, 18:15 h sind bisher unbekannte Täter in Hollern-Twielenfleth auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Melau gelangt, haben die Terrassentür aufgehebelt und konnten so in das Gebäude eindringen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Einbrecher dann Mobiltelefone, einen Fernseher, ein Tablet-Computer sowie weitere Unterhaltungselektronik erbeuten.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro beziffern lassen.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-8989130.

3. Nach Küchenbrand Einfamilienhaus unbewohnbar

In der vergangenen Nacht kam es gegen kurz nach Mitternacht zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Harsefelder Straße in Stade.

Ein 18-jähriger Bewohner hatte die Küche kurzfristig verlassen und als er zurückkam, war bereits ein Feuer ausgebrochen.

Alle fünf Bewohner der Wohngemeinschaft in dem Haus im Alter zwischen 18 und 26 Jahren konnten unverletzt evakuiert werden. Zusätzlich mussten vorsorglich auch noch die Bewohner dreier angrenzender Häuser für eineinhalb Stunden ihre Wohnungen verlassen.

Verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand. Der eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Beide Züge der Ortswehr Stade rückten mit ca. 80 Feuerwehrleuten am Brandort an, konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen, bevor es sich in dem Haus weiter ausbreitete.

Durch die Rauchgasanhaftungen ist das gesamte Gebäude derzeit unbewohnbar, der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf ca. 100.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte und Tatortermittler nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf, genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell