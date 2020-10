Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Wasserinstallateure unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein Betrüger gab sich am Donnerstag, 22.10.2020, als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erlangte so Zugang zu einer Wohnung an der Stolper Straße - Zeugen gesucht.

Gegen 13:20 Uhr klingelte es bei einem Senior an der Tür des Mehrfamilienhauses. Er öffnete die Eingangstür und schon bald stand ein ihm unbekannter Mann vor seiner Wohnung. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und bat um Einlass in die Wohnung, um ein paar Wassertests durchführen zu können.

Der Bielefelder ließ den Mann eintreten und führte ihn in sein Badezimmer. Nachdem der Fremde mehrmals den Wasserhahn laufen lassen hatte, wurde der ältere Herr misstrauisch. Er verließ das Bad und nahm Geräusche aus einem weiteren Zimmer wahr. Dort fand er einen zweiten Mann vor, der auf Nachfrage behauptete, ebenfalls Wassertests durchzuführen. In diesem Moment kam ein dritter Mann aus seinem Schlafzimmer.

Dem älteren Herrn war nun klar, dass er es mit Betrügern zu tun hatte und forderte die Männer auf, sofort seine Wohnung zu verlassen. Andernfalls würde er die Polizei verständigen.

Daraufhin flüchteten die Männer fußläufig. Der Senior musste feststellen, dass Bargeld und Dokumente entwendet worden waren.

Es ist davon auszugehen, dass der erste Betrüger die Wohnung zunächst alleine betrat, den anderen jedoch ermöglichte, ihm in einem zeitlichen Abstand zu folgen.

Die Täter beschreibt der Bielefelder wie folgt:

Der erste Mann war etwa 35 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß. Der zweite Betrüger war 30 Jahre alt oder etwas jünger und kleiner als der erste Mann. Der Dritte war etwa 45 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur.

Hinweise zu dem Trio nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell