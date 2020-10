Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Überfall auf Radfahrerin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Detmold - Lemgo - Am Donnerstagmorgen, 22.10.2020 kam es gegen 07:00 Uhr in Lemgo im Bereich Spiegelberg zu einem gewaltsamen Überfall auf eine Radfahrerin.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand lauerte der getrennt lebende Ehemann seiner Frau auf und schlug ihr mit einem Gegenstand auf den Kopf. Aufmerksame Passanten erreichten, dass der 45-jährige Angreifer von seinem Opfer abließ und verhinderten damit eine weitere Tatausführung. Die 39-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zurzeit ist der Täter noch flüchtig. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen ergriffen.

Die Staatsanwaltschaft Detmold und das Polizeipräsidium Bielefeld haben am Donnerstagmorgen mit einer Mordkommission die Ermittlungen an der Straße Spiegelberg in Lemgo aufgenommen. Dabei erhält die Leiterin der Mordkommission Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter Unterstützung von Kriminal- und Streifenbeamten der Kreispolizeibehörde Lippe.

