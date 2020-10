Polizei Bielefeld

POL-BI: Fluchtfahrzeug von Ladendieben zugeparkt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Mittwochnachmittag, 21.10.2020, entwendeten zwei Ladendiebe Waren in einem Drogeriemarkt und füllten diese in die Handtasche einer Komplizin. Da ihr Fluchtfahrzeug zugeparkt war, flüchteten sie zu Fuß. Bei der polizeilichen Fahndung in der Umgebung konnten zwei polizeibekannte Männer gefasst werden. Die Frau bleibt flüchtig.

Gegen 15:30 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Geschäfts in der Hillegosser Straße der Polizei einen Ladendiebstahl. Den alarmierten Beamten erläuterte der Bielefelder, dass die Täter auffällig lange vor einem Regal gestanden hätten, woraufhin er seinen eigenen PKW vor das Fahrzeug des Trios parkte, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Als er daraufhin zurück in das Geschäft ging, beobachtete der Bielefelder, wie die vermeintlichen Kunden Waren aus einem Einkaufskorb in die Handtasche einer Komplizin verstauten. Während die Beschuldigten den Laden ohne zu bezahlen verließen, bemerkten sie ihren zugeparkten PKW und flüchteten zu Fuß in Richtung Heeper Straße.

Durch die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung im näheren Umfeld konnten ein 25-jähriger und ein 32-jähriger Mann aus Georgien gefasst werden. Die Überprüfung zeigte, dass beide Männer bereits landesweit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in U-Haft. Das Diebesgut befindet sich vermutlich im Besitz der flüchtigen Komplizin.

