POL-STD: Polizei Jork sucht Unfallzeugen +++ Brandserie in Buxtehude - mutmaßlicher 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

1. Polizei Jork sucht Unfallzeugen

Am heutigen frühen Morgen ist es gegen kurz vor 07:30 h in Jork an der Autobahnauffahrt in Richtung Stade zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei Jork jetzt Zeugen sucht.

Eine 19-jährige Fahrerin eines VW-Fox war mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße 26 in Richtung Buxtehude unterwegs und wollte nach links auf die Autobahnauffahrt Richtung Stade abbiegen.

Dabei übersah sie vermutlich einen VW-Golf eines 39-jährigen Fahrers aus Buxtehude, der ihr in Richtung Jork fahrend entgegenkam. Auf der Autobahnbrücke stießen beide Fahrzeuge zusammen. Beide Beteiligte mussten nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahme sowie die Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden, der Verkehr wurde im Wechsel vorbeigeleitet, es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können. Besonders, die Autofahrer, die hinter der Unfallverursacherin gefahren sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913930 bei der Jorker Polizeistation zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Brandserie in Buxtehude - mutmaßlicher 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Wochenende war es in der Buxtehuder Innenstadt zu einer Serie von insgesamt 11 Brandstiftungen gekommen, für die ein 18-jähriger Buxtehuder als mutmaßlicher Tatverdächtiger gilt.

Der junge Mann konnte zweimal von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Er räumte bei der Polizei die Taten ein, zu einer Motivlage machte er jedoch gegenüber den Ermittlern keine weiteren Angaben. Ob der junge Mann noch für weitere Taten in Buxtehude in Frage kommt, ist Gegenstand der noch weiter andauernden Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Buxtehude.

Nachdem der Buxtehuder am Samstagabend wegen fehlender Haftgründe zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste, wurde er nach umfangreichen Vernehmungen am heutigen späten Montagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem Haftrichter beim Amtsgericht Buxtehude vorgeführt.

Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und der 18-Jährige wurde in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

