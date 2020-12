Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Apensener Kirchenbüro und Büro der Oberschule, Mutmaßlicher Einbrecher in Buxtehude vorläufig festgenommen

Stade

1. Einbrecher in Apensener Kirchenbüro und Büro der Oberschule

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Apensen in der Beckdorfer Straße nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Büro der Kirchengemeinde eingestiegen und haben sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt.

Danach drangen der oder die Täter dann noch gewaltsam in den angrenzenden Kopierraum ein und durchsuchten auch dort alle Schränke. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt die Flucht antreten.

Der zweite Tatort befindet sich in der Straße "Soltacker". Hier sind vermutlich dieselben Einbrecher nach dem eintreten eines Fensters der Oberschule in die Bücherei eingedrungen und haben diese komplett durchsucht. Auch hier konnte nur eine geringe Menge Bargeld erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

2. Mutmaßlicher Einbrecher in Buxtehude vorläufig festgenommen

In der vergangenen Nacht hat gegen 23:00 h ein zunächst unbekannter Täter versucht, eine Eingangstür eines Einfamilienhauses in Buxtehude im Brauereiweg aufzuhebeln, war daran aber gescheitert und geflüchtet. Durch die Aufzeichnung einer Überwachungskamera konnte der Vorfall durch den Hauseigentümer bemerkt und sofort die Polizei alarmiert werden.

Den eingesetzten Beamten gelang es dann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe in der Stader Straße eine Person anzutreffen, auf die die gute Beschreibung passte und die auf der Video-Aufnahme gut zu erkennen war.

Der mutmaßliche 48-jährige Einbrecher aus Polen wurde vorläufig festgenommen und in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert.

Er muss sich am heutigen Donnerstag nach den bereits durchgeführten erkennungsdienstlichen Maßnahmen ersten Vernehmungen unterziehen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

