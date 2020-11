Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollbrand eines Nebengebäudes

GermersheimGermersheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen gegen 6:40 Uhr eine Stallung in der Speyerer Straße in Brand. Der Stall wurde nicht mehr als solcher genutzt, so dass sich darin keine Tiere befanden. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern und den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

