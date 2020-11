Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Mysteriöser Schaumteppich auf dem Tiefenbach

Schaumteppiche auf dem Tiefenbach bei Venningen haben am Samstagnachmittag Spaziergänger in Alarmbereitschaft versetzt. Durch die Polizei konnte die Quelle der Schaumbildung nicht ausgemacht werden. Die verständigte Wasserbehörde bat um eine Wasserprobe, welche in den nächsten Tagen analysiert werden soll. Hinweise auf giftige und gesundheitsgefährdende Substanzen konnten vor Ort nicht erlangt werden. Es wird nachberichtet.

