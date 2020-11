POL-PDLD: 76889 Steinfeld - L546, Auto überschlagen

Polizeidirektion Landau

Am Samstag, den 14.11.2020 kam um 08:40 Uhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Kia vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L546 zwischen Kapsweyer und Steinfeld von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen und der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Glücklicherweise war der Fahrer alleine unterwegs. Er wurde nicht lebensbedrohlich verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden.

