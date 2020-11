Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Herxheim bei Landau, Kapellenstraße- 13.11.2020, 15:00-19:00 Uhr (ots)

Im Verlaufe des Freitagnachmittags verschafften sich unbekannte Täter, durch Aufhebeln eines Fensters, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kapellenstraße in Herxheim. In dem Anwesen wurden mehrere Räume und Schränke nach Wertsachen durchwühlt.

Anwohner und weitere Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.

