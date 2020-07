Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Firmengebäude

53879 Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte verschaffen sich in der Zeit von Samstag (12 Uhr) bis Sonntag (11 Uhr) gewaltsam Zugang in ein Firmengebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße. Sie entwendeten Bargeld. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

