Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Mit Baseballschläger auf Audi eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag soll ein 27-Jähriger gegen 17:10 Uhr den Audi einer 24-Jährigen in der Straße "Entenäcker" in Asperg mit einem Baseballschläger beschädigt haben. Der Hintergrund der Tat dürften vermutlich bereits länger anhaltende Streitigkeiten sein. Die Höhe des verursachten Sachschadens war bislang noch nicht beziffert worden. Die Polizei setzte mehrere Streifenbesatzungen ein, allerdings hatte sich der Tatverdächtige bereits vom Tatort entfernt. Die Ermittlungen dauern an.

