Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Recklinghausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Hertener Straße in Richtung Süden. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam er in Höhe der Kreuzung zur Mühlenkampstraße, in der Rechtskurve, nach links von seiner Fahrspur ab. Hier kollidierte er mit einem Verkehrsschild und einer Ampel auf einer Verkehrsinsel. Das Auto kam erst 100 Meter weiter auf der Bochumer Straße zum Stehen. Der 21-Jährige verletzte sich leicht.

Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Der Fahrer musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Bei dem Unfall entstand 8.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell