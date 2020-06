Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Cranger Straße im Stadtteil Hochlarmark ein. Um in das Gebäude zu gelangen schlugen sie eine Scheibe ein. Dabei entstand 300 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten mit Süßwaren und Getränken in unbekannte Richtung.

Herten

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag brachen unbekannte Täter ein Tor zu einem Garten an der Jägerstraße auf. Aus einer Gartenlaube wurden zwei Fahrräder und ein Rasenmäher gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einer Kindertagesstätte an der Zeppelinstraße auf. An zwei weiteren Türen konnten ebenfalls Hebelmarken festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Garage ein. Aus der Garage entwendeten sie Alufelgen und eine eine Handkreissäge.

Dorsten

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte einen Container am Amphietheater Im Werth auf. Der Container war hier von einer Veranstaltungsfirma aufgestellt worden. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Werkzeug in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell