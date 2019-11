Polizei Hagen

POL-HA: Fahrräder in Hohenlimburg gestohlen

Hagen (ots)

Bereits am Montagmorgen wurde der Polizei bekannt, dass sich von Sonntag, 15:30 Uhr bis Montag, 05:30 Uhr, ein Kellereinbruch in Hohenlimburg ereignete, bei dem die Täter wertvolle Beute machten. Die Einbrecher hebelten die Haustür des Mehrfamilienhauses an der Brauhausstraße auf und gelangten so über den Hausflur in den Keller. Dort entwendeten sie zwei durch Schlösser gesicherte Pedelecs. Nach Aufbruch eines weiteren Kellerraumes nahmen sie von dort sechs weitere Markenfahrräder mit. Die Beute hat einen Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331-986-2066 melden.

