Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall auf Industriestraße - sechs Autos kaputt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße sind heute 14.000 Euro Schaden entstanden. Außerdem wurde eine Frau verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 40-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen gegen 10.30 Uhr von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie das Auto einer 77-jährigen Bottroperin, die von links kam. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Wagen der 77-Jährigen gegen ein geparktes Auto prallte, das dann wiederum gegen noch ein Auto geschoben wurde. Auch der Wagen der 40-Jährige geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem geparkten PKW am Straßenrand. Außerdem wurde noch ein weiteres Auto am Straßenrand beschädigt. Insgesamt entstand an sechs Fahrzeugen Sachschaden. Die 77-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell