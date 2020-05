Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsgefährdung durch alkoholisierten Autofahrer

Klein Rünz (ots)

Am Abend des 17. Mai, 18:55 Uhr, kam es in Klein Rünz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der 24-jährige Beifahrer in einem VW schwere Verletzungen zuzog. Ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Gadebusch zufolge, hatte ein 30-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Pkw im Kreuzungsbereich Bergstraße/Groß Rünzer Straße verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stillstand. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer einem Atemalkoholwert von 1,02 Promille fest. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an uns stellten den Führerschein des 30-Jährigen sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Beide aus der Region stammenden Männer wurden in ein Krankenhaus -der Beifahrer mit schweren und der Fahrer mit leichten Verletzungen- eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell