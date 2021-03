Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wild ausgewichen und Unfallstelle verlassen

Bild-Infos

Download

Jettenbach (ots)

Ein im Straßengraben liegender Pkw wird der Polizei am Samstagmorgen gemeldet. Der beschädigte weiße Volkswagen stand in der Böschung neben der Fahrbahn der L 369 Richtung Kollweiler. Ein vermeintlicher Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die 26-jährge Fahrzeugführerin in den frühen Morgenstunden auf dem Weg zur Arbeitsstätte in der leichten Rechtskurve einem Reh ausweichen musste und danach nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit einem Leitpfosten und befuhr die Böschung auf einer Länge von 50 Meter in Schräglage. Kurz vor einem fest betonierten Kanalrohr kam sie zum Stehen. Im weiteren Verlauf wurde sie, ohne den Unfall vorher gemeldet zu haben, von einem vorbeikommenden Arbeitskollegen mitgenommen. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell