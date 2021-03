Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Rockenhausen (ots)

Am 27.03.2021 in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.20 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten blauen Nissan. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Nissan entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.

