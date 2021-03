Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Infokasten beschädigt

Wolfstein (ots)

Am Bahnsteig Reckweilerhof wurde ein Infokasten der Gemeinde Wolfstein beschädigt. Wie bereits am Donnerstag bekannt wurde ist die Glasscheibe von unbekannten Tätern eingeschlagen worden. Ob ein Tatzusammenhang zu einer Sachbeschädigung an der Haltestelle in Roßbach besteht muss noch geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (06382/911-0). |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell