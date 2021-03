POL-PDKL: Wohnhausbrand

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am 25.03.2021, 14.46 Uhr wurde der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg ein Dachstuhlbrand im Ortsteil Schmittweiler, Am Klingenberg, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits offene Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen kam nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich im mittleren sechsstelligen Bereich. Der Brandort wurde durch die Polizei versiegelt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachkommissariat in Kaiserslautern geführt. Im Einsatz waren Feuerwehren der VG Oberes Glantal, Rettungsdienst so-wie Beamte der Polizeiwache Schönenberg |pikus

