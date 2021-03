Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebin lässt Rucksack mit Diebesgut zurück

Wolfstein (ots)

Eine Unbekannte wird beim Diebstahl in Supermarkt beobachtet. Am Dienstagmittag wurde der Polizei ein Ladendiebstahl gemeldet. Die Frau mittleren Alters hatte Lebensmittel in einen Rucksack versteckt. Vom Marktleiter wurde sie angesprochen und in Begleitung einer Bediensteten ins Büro gebeten. Nach einem Streitgespräch verließ sie den Markt und ließ dabei einen Rucksack mitsamt gestohlenen Sachen zurück. Die Ermittlungen zur Identifikation der Täterin erscheinen zurzeit sehr erfolgversprechend. |pilek

