Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Geparktes Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag, 11.02.2021 in der Hauptstraße in Höhe des Anwesens 261. Hier parkte eine 21 Jahre alte Frau ihren blauen Ford Fiesta gegen 03.00 Uhr auf einen Parkplatz gegenüber dem Anwesen, unmittelbar am Fußgängerweg. Als sie gegen 09.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war dieses hinten links erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

