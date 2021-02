Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gewalttätige mutmaßliche Ladendiebin

Freiburg (ots)

Eine mutmaßliche Ladendiebin hat eine Angestellte eines Einkaufsmarktes in WT-Waldshut am Donnerstag, 11.02.2021, leicht verletzt, als sie sich gegen das Festhalten wehrte. Gegen 14:00 Uhr war die 20-jährige beobachtet worden, wie sie mehrere Whiskey- und Wodka-Flaschen in ihren Rucksack packte, an der Kasse aber nur Kleinigkeiten bezahlte. Eine Angestellte sprach die Tatverdächtige auf die nichtbezahlten Flaschen an, die trotzdem den Markt verlassen wollte. Daraufhin wurde sie festgehalten, worauf sie sich losriss und die Angestellte kratzte. Mit Hilfe weiterer Angestellten konnte sie eingeholt und der Polizei übergeben werden. Gegenüber der Polizei gab die Tatverdächtige zunächst ihren Namen nicht an, weshalb sie auf das Polizeirevier gebracht wurde. Dort konnte ihre Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Gegen die Frau wird wegen räuberischem Diebstahl ermittelt.

