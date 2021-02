Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Hausfassade beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Die Fassade eines Hauses in der Wernergasse in Bad Säckingen ist von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Am Donnerstagmittag, 11.02.2021, wurde die Beschädigung entdeckt. Ein Fahrzeug war gegen die Hauswand gefahren. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt. Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstag und Donnerstag, 09.-11.02.2021, gelegen sein. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) zu melden.

