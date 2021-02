Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 09.02.2021, zwischen 10.15 Uhr und 12.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Praxisklinik Medem im Platanenweg in Emmendingen ein weißer Porsche Macan durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten Frontseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackantragungen gesichert werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell