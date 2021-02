Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fußgänger angefahren - Unfallflucht

Neuenburg (ots)

Am 11.02.2021, gegen 07.45 Uhr, ereignete sich in Neuenburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger von einem PKW angefahren wurde. Der PKW-Fahrer wollte von der Neuenfelsstraße nach rechts in die Breisgaustraße abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Gleichzeitig stand ein Fußgänger an der nordöstlichen Ecke der Kreuzung, das Heck des schleudernden PKW streifte den Fußgänger, wodurch dieser zu Fall kam. Glücklicherweise wurde der Fußgänger nur leicht verletzt. Er begab sich im Anschluss an den Unfall nach Hause und verständigte die Polizei. Zuvor hatte der PKW seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt hat, zu dessen Fahrer ist bislang nichts bekannt. Der Polizeiposten Neuenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem schwarzen Kombi sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mülheim unter der Tel.-Nr. 07631 / 1778-0 zu melden.

FH / RM

