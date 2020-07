Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl eines Stromkabels verursacht erheblichen Schaden

Finnentrop (ots)

Finnentrop - Am Dienstag erstattete der Geschädigte eine Strafanzeige wegen des Diebstahls eines Stromkabels am vergangenen Wochenende. Das Kabel versorgte einen im Lennepark an der Attendorner Straße im Bereich der dortigen Wohnmobilstellplätze abgestellten Eiswagen (Anhänger) mit Strom. Durch die zunächst unbemerkt gebliebene Unterbrechung der Stromzufuhr schmolz das in dem Anhänger befindliche Speiseeis und ist nicht mehr verwertbar. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt.

