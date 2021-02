Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Murg: Zwei Autofahrer haben zu viel getrunken

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.02.2021, sind im Rahmen von Verkehrskontrollen eine Frau und ein Mann beanstandet worden, weil sie beim Autofahren zu viel Alkohol intus hatten. Gegen 20:45 Uhr wurde in Bad Säckingen ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer kontrolliert. Die Alkoholüberprüfung lag knapp unter 1,1 Promille. Zur Feststellung der genauen Beeinträchtigung wurde eine Blutprobe erhoben. In Murg wurde gegen 21:20 Uhr eine 58-jährige Renault-Fahrerin angehalten. Sie lag mit 0,52 Promille über dem gesetzlichen Grenzwert. Auf die Frau kommt ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

