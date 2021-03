Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleinkrafträder ohne gültigen Versicherungsschutz

Altenglan (ots)

Verkehrskontrolle zweier Kleinkrafträder mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen. Gestern wurden durch eine Funkstreife der Polizei in den Ortschaften Altenglan und Herchweiler je ein Kleinkraftrad ohne gültige Versicherungskennzeichen festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem Kleinkraftrad in Altenglan war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 befestigt, in Herchweiler stammte das Versicherungskennzeichen sogar aus dem Jahr 2019. Die Polizei weist darauf hin, dass seit dem 01. März 2021 neue Versicherungskennzeichen an Kleinkrafträdern befestigt werden müssen. Für das Jahr 2021 ist ein blaues Versicherungskennzeichen ausgegeben. Da in beiden genannten Fällen der Versicherungsschutz der Fahrzeuge erloschen war, musste ein Strafverfahren gemäß dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet werden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell