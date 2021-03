Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrszeichen und Leitpfosten rausgerissen

Alsenz/Schiersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter an der Einmündung der Bundesstraße 420 zur Bundesstraße 48 ein negatives Vorfahrtszeichen (Zeichen 205, Vorfahrt gewähren) samt Betonsockel aus dem Boden gerissen und auf der Strecke zwischen Alsenz und Niedermoschel rund fünfzig Leitpfosten rausgerissen. Auf der Strecke zwischen Sitters und Schiersfeld wurden weitere acht Leitpfosten rausgerissen und zur Seite geworfen. Die Pfosten konnten durch die zuständige Straßenmeisterei überwiegend wieder aufgestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

