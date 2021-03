Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: aufmerksamer Bürger verhindert Vollendung eines Einbruchs

Ulmet (ots)

In der Nacht auf Montag verschaffen sich mindestens drei Täter Zutritt in eine Lagerhalle einer in der Austraße befindlichen Zim- merei.

Die Täter konnten die Fahrzeugschlüssel eines dort abgestellten kleineren Firmen-LKW mit offener Ladefläche finden. Dieses Fahrzeug nutzten sie zum Abtransport des Diebesgutes. Die Täter wurden jedoch von einem aufmerksamen Anwohner bemerkt und von diesem mit einer Taschenlampe angeleuchtet.

Die Täter flüchteten sofort zu Fuß. Der offensichtlich eingeplante Fahrer des Firmen-Lkw verließ das Fahrzeug, ohne dieses mit der Bremse zu sichern. Daher rollte das Firmenfahrzeug mit dem eingeplanten Diebesgut 150 m weiter und kam glücklicherweise ohne einen Schaden zum Stehen.

Die Polizeiinspektion Kusel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

