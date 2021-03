Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Vereinsheim

Winnweiler (ots)

Am Nachmittag des 20.03.21 teilten Vereinsmitglieder des Bouleclubs Winnweiler Hochstein einen Einbruch in das Vereinsheim mit. Die Polizei stellte vor Ort fest, daß der oder die Täter ein Fenstergitter entfernten, das Fenster dahinter einschlugen und so in das Gebäude einstiegen. Hier stahlen die Täter einige hundert Euro aus der Vereinskasse und schlugen weitere Fenster ein. Der Gesamtschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell