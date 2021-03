Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in IGS Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht vom 21.03.2021 zw. 00:17 Uhr und 00: 35 Uhr wurde in die IGS in Schönenberg-Kübelberg eingebrochen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich der Schule Zutritt zu dieser. Hierbei hebelten sie die dortige Tür auf und gelangten auf diesem Wege ins Innere. Die Tür wurde hierbei beschädigt. Was genau entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich derzeit im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de. | pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell