POL-PDKL: Suche nach Zeugen bezüglich einer Straßenverkehrsgefährdung

Kusel (ots)

Am Freitag, den 19.03.21 gegen 22:20 Uhr wurde die Polizei auf einen Verkehrsteilnehmer im Industriegebiet hingewiesen, welcher den Verkehr erheblich blenden würde. Auf dem Fahrzeugdach des BMW X3 seien Strahler montiert gewesen, welche der Fahrer einschaltete sobald sich entgegenkommende Fahrzeug näherten. Dadurch seien die sich nähernden Verkehrsteilnehmer erheblich geblendet worden. Auf der Anfahrt zu der Örtlichkeit konnte der BMW im Gegenverkehr durch die Streife gesichtet werden, jedoch entzog dieser sich der Kontrolle in dem er stark beschleunigte und letztlich unerkannt flüchten konnte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern noch an.

Die Polizeiinspektion Kusel bittet Verkehrsteilnehmer, welche ebenfalls durch den BMW Fahrer geblendet wurden, sich unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

