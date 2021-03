Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw zerkratzt

Krottelbach (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr hört ein Zeuge einen Pkw mit quietschenden Reifen vor dem Anwesen Hauptstr. 52 wegfahren. Bei der Nachschau an dem dort geparkten Dacia wird festgestellt, dass die Fahrerseite mit einem Gegenstand zerkratzt worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Kusel, 06381-919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de, zu übermitteln. |pikus

