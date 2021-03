Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Corona-Masche: Vorsicht bei Anrufen von angeblichen Bankangestellten

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 74-jähriger Mann erhielt am Dienstag um die Mittagszeit einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Sparkasse. Der Geschädigte sollte zum Datenabgleich zunächst seine Ausweisnummer nennen, was dieser auch tat. Danach sollte er seine Kontodaten angeben, da Kunden der Sparkasse bevorzugt eine Corona-Impfung erhalten würden. Diese gab der Geschädigte jedoch nicht an, woraufhin das Telefonat beendet wurde. Wenig später wurde bei der Sparkasse versucht, telefonisch eine Überweisung zu Lasten des Geschädigten zu tätigen, was die Sparkasse natürlich ablehnte. Aufgrund des umsichtigen Verhaltens des Geschädigten und der Sparkasse ist kein Schaden entstanden.

Die Polizei warnt: Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis. Echte Bankangestellte erfragen niemals am Telefon ihre persönlichen Daten. Haben Sie Zweifel, fragen Sie nach dem Namen des Anrufers und fragen bei Ihrer Bankfiliale nach. Die Telefonnummer der Bankfiliale selbst über das Telefonbuch oder das Internet recherchieren. Wenn Sie Bedenken haben, beenden Sie das Telefongespräch. Wenn Sie Opfer eines möglichen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Die Vergabe von Impfterminen erfolgt in Rheinland-Pfalz streng nach der persönlichen Zugehörigkeit zu einer priorisierten Gruppe. Es gibt keine Bevorzugung von Kunden einzelner Unternehmen. |pirok

