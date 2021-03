Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Bruchmühlbach-Miesau, Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein andere Fahrer auf der Autobahn genötigt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am späten Mittwochabend überwachte ein Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Kaiserslautern den Verkehr auf der A6. In Höhe der Ausfahrt Bruchmühlbach-Miesau näherte sich das mit einer Videomessanlage ausgestattete Spezialfahrzeug einem Audi A1 und einem Renault Clio, die auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Saarbrücken fuhren. Der Renault-Fahrer fuhr sehr dicht auf vorausfahrende Pkw auf, betätigte hierbei mehrmals die "Lichthupe" und nötigte andere Fahrer nach rechts zu fahren um selbst schneller voranzukommen. Während dieser Fahrmanöver unterschritt sowohl er, als auch die nachfolgende Audi-Fahrerin mehrfach erheblich den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Nach erfolgter Videoaufzeichnung wurden die Fahrzeuge auf der Raststätte Waldmohr angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23 jährige Fahrer des Renault Clio unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihm nach diversen Geschwindigkeitsverstößen in Frankreich entzogen worden. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und die ihm bekannte Fahrerin des Audi wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.|zvd

