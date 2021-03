Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Kindergarten aufgeklärt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Der Mitte Januar in den Kindergarten in der Neugasse verübte Einbruch mit Vandalismus konnte aufgeklärt werden. Unbekannte Täter waren in der Nacht auf den 15.01.2021 in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten in einem Büroraum mehrere Schränke durchsucht sowie ein Laptop zerstört. Weiterhin wurden mehrere Räume und der Flur mit Acrylfarbe und Glitzerpulver verschmiert. Von außen wurde zudem eine Fensterscheibe mit einem großen Stein eingeworfen. Entwendet wurde lediglich eine Dose mit etwas Kleingeld. Im Rahmen der durchgeführten polizeilichen Ermittlungen konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell