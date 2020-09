Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PKW-Fahrer prallt gegen einen Baum

Lahnstein (ots)

Glück im Unglück hatte ein PKW-Fahrer am Dienstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, in der Straße Hohenrhein. Der 32-Jährige aus Koblenz war mit seinem Kleinwagen in Richtung Oberlahnstein unterwegs, als er in Höhe des dortigen Industriebetriebes aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der PKW wurde durch den Aufprall wieder zurück auf die Straße geschleudert, wo er total beschädigt stehen blieb. Der Fahrer war äußerlich nicht verletzt, wurde aber zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW wurde abgeschleppt.

