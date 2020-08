Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit LKW auf regennasser Fahrbahn

erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Bendorf, B 42 (ots)

Am Montag, den 31.08.2020 ereignete sich gegen 13:50 h auf der B 42, Neuwied in Fahrtrichtung Bendorf, in Höhe der Abfahrt Bendorf-Nord ein Verkehrsunfall mit LKW, der in der Folge erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich zog. Der allein im LKW befindliche Fahrzeugführer geriet auf regenasser Fahrbahn aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Beim Versuch, den LKW zu korrigieren zog der Fahrzeugführer sodann, von der linken Fahrspur über die rechte Fahrspur auf einen neben Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. In der Folge drehte sich die Zugmaschine und kam im Auffahrtsbereich der B 42 Nord entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Neben mehreren Metern Leitplanke, riss beim LKW der Tank vollständig auf. Mehrere hundert Liter Kraftstoff liefen umgehend auf die Fahrbahn und mussten im Nachgang durch die Feuerwehren Vallendar und Bendorf fachgerecht abgebunden werden. Da aufgrund des starken Regens nicht auszuschließen war, dass auch Kraftstoff in die Kanalisation gelangte, wurde die untere Wasserbehörde zwecks Abklärung an die Unfallstelle gerufen. Nach fast 4 1/2 Stunden Vollsperrung des Streckenabschnitts, intensiven Reinigungsarbeiten sowie entsprechender Gefahrenbeschilderung konnte der Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

