Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dreiste Diebe waren in Kindsbach unterwegs

Kindsbach (ots)

Die Täter entwendeten vergangenen Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag mehrere Katalysatoren an abgestellten Pkw. Die Fahrzeuge standen auf einem frei zugänglichen Gelände eines Kindsbacher Autohändlers im Industriegebiet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise an Polizei Landstuhl; Tel. 06371/9229-0|pilan RoBi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell