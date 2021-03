Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallbeteiligter gesucht

Landstuhl (ots)

Die Polizei Landstuhl sucht einen beschädigten Pkw. Am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, beschädigte eine Fahrzeugführerin in der Kaiserstraße beim Ausparken ein anderes Fahrzeug, fuhr aber davon. Erst zu Hause bemerkte sie an ihrem Fahrzeug einen Schaden und meldete den Vorfall der Polizei. Anhand des Schadensbildes muss angenommen werden, dass auch das "unfallbeteiligte" Fahrzeug beschädigt sein muss. Es habe sich einen weiß-grauen Pkw gehandelt. Gesucht wird nun der Eigentümer dieses Fahrzeuges. Hinweise an Polizei Landstuhl: 06371 9229-0|pilan RoBi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell