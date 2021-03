Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch gescheitert, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Unbekannte Täter versuchen vergeblich Hauseingangstür aufzuhebeln. Der Polizei in Lauterecken wurde am Sonntagvormittag ein versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Untergasse gemeldet. Als möglichen Tatzeitraum nannte die Anzeigende die Zeit von Freitagmorgen bis Samstagabend. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell